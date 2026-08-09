Спецназовцы «Центра» получили 26 госнаград и благодарность президента России

В тыловом районе зоны проведения специальной военной операции состоялась торжественная церемония награждения личного состава соединения специального назначения группировки войск «Центр». Военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач, были удостоены 26 государственных наград и благодарности президента Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Среди наград — ордена Мужества, Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость» I и II степени, а также медали Суворова и Жукова. Высокие награды стали признанием самоотверженности и профессионализма, с которыми бойцы действуют в сложнейших условиях.

После церемонии все награждённые вернулись на передовую и продолжают выполнять боевые задачи на Добропольском направлении.

Ранее звание Героя России было присвоено жителю Олёкминского района Виктору Софронову. Высшей государственной награды военнослужащий удостоен указом президента РФ. Звание присвоено Софронову за исключительное мужество, самоотверженность, выдающееся боевое мастерство и верность воинскому долгу.