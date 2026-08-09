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9 августа, 03:11

Министр обороны Финляндии отказал Киеву в поставках ракет ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Финляндия не планирует поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, о которых просит Киев. Об этом в интервью газете Ilta-Sanomat сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Мы сделали всё, что могли, в максимально возможной степени, но как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороны», — сказал министр.

Он отметил, что на данный момент ключевой вопрос европейской политики безопасности — это скорость производства американского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, процессу мешают бюрократия и инертность, и Министерству обороны США необходимо принять решительные меры для ускорения выпуска продукции.

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Алена Пенчугина
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