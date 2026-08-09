Министр обороны Финляндии отказал Киеву в поставках ракет ПВО

Финляндия не планирует поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, о которых просит Киев. Об этом в интервью газете Ilta-Sanomat сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Мы сделали всё, что могли, в максимально возможной степени, но как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороны», — сказал министр.

Он отметил, что на данный момент ключевой вопрос европейской политики безопасности — это скорость производства американского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, процессу мешают бюрократия и инертность, и Министерству обороны США необходимо принять решительные меры для ускорения выпуска продукции.

Ранее Государственный департамент США проинформировал законодателей о планах по передаче Украине крупной партии вооружений, которые в настоящее время находятся в Турции. Как стало известно 9 августа из документов американского Конгресса, речь идёт о 12 пусковых установках реактивных систем залпового огня M270 MLRS, а также о значительном количестве боеприпасов к ним.