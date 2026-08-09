Украинец привёл на встречу с ТЦК леопарда по кличке Зевс

Сотрудники территориального центра комплектования не стали подходить к мужчине с леопардом на поводке в парке Днепропетровской области Украины. Видео встречи опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

ТЦК увидели леопарда у ног украинца и решили не подходить. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

На кадрах животное лежит у ног мужчины. Украинец держит леопарда по кличке Зевс на поводке и комментирует происходящее на камеру.

«Наша первая встреча с ТЦК. Да, Зевс?» — сказал мужчина.

Сотрудники ТЦК остались на расстоянии и не попытались приблизиться к владельцу животного. Канал сообщил, что из-за леопарда они не смогли мобилизовать украинца.

Ранее сотрудники ТЦК задержали украинца во время работы на огороде. Кадры произошедшего распространили местные Telegram-каналы. На записи видно, как несколько человек удерживают мужчину и уводят его с участка. Рядом находились две женщины, которых, судя по видео, повалили на землю. Точное место происшествия авторы публикаций не указали.