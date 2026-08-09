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9 августа, 04:18

Марочко: ВСУ несут колоссальные потери при контратаках у Торского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) несут большие потери во время контратак у Торского в ДНР. В этом районе продолжается активная фаза боевых действий, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Киев буквально как мясом забрасывает личным составом позиции наших военнослужащих у Торского. Украинские боевики несут колоссальные потери», — сказал он.

По словам Марочко, украинское командование продолжает направлять личный состав к российским позициям. Других подробностей о ходе боёв эксперт не привёл.

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Напомним, 27 июля Минобороны России объявило об установлении контроля над Торским в ДНР и Коммунаровкой в Днепропетровской области. Торское заняли подразделения группировки войск «Центр», Коммунаровку — бойцы группировки «Восток». Торское находится в Краматорском районе рядом с Красным Лиманом и также известно как Байрочек. По данным на 2024 год, там проживали 145 человек. Коммунаровку в 2016 году переименовали на Украине в Христофоровку. Село расположено в Покровском районе, его население в 2001 году составляло 92 человека.

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Антон Голыбин
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