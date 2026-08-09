Напомним, 27 июля Минобороны России объявило об установлении контроля над Торским в ДНР и Коммунаровкой в Днепропетровской области. Торское заняли подразделения группировки войск «Центр», Коммунаровку — бойцы группировки «Восток». Торское находится в Краматорском районе рядом с Красным Лиманом и также известно как Байрочек. По данным на 2024 год, там проживали 145 человек. Коммунаровку в 2016 году переименовали на Украине в Христофоровку. Село расположено в Покровском районе, его население в 2001 году составляло 92 человека.