Освобождение села Торское в ДНР началось с скрытного выдвижения штурмовых групп и удара по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) с нескольких направлений. Об этом сообщили военнослужащие 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии группировки войск «Центр».

Перед заходом в населённый пункт была проведена разведка с воздуха. Она позволила определить расположение укреплений, выбрать маршруты продвижения и обнаружить участки с минными заграждениями. Во время атаки подразделения действовали небольшими группами, не собираясь в плотные порядки из-за угрозы ударов беспилотников. Противник пытался остановить продвижение огнём из укреплённых позиций и применял тяжёлые дроны.

Российские расчёты БПЛА в ходе боя отслеживали воздушные цели и уничтожали вражеские беспилотники FPV-дронами. Перед началом штурма по выявленным районам сосредоточения сил ВСУ наносились удары артиллерией и ударными аппаратами. В Минобороны отметили, что действия штурмовых групп позволили занять населённый пункт, после чего подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в ДНР.

А ранее в Минобороны сообщили, что взятие Торского в ДНР под контроль имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российских подразделений. Торское заняли подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступления. Штурмовые отряды установили контроль над районом обороны ВСУ и провели зачистку местности. Позднее были опубликованы кадры освобождения населённого пункта.