Полиция США спасла более 30 кошек с корабля-призрака в Такоме

Полицейские спасли более 30 кошек с брошенного судна у берегов города Такома в американском штате Вашингтон. Животных доставили в местный приют, сообщила газета News Tribune со ссылкой на представителя полиции Джона Корреа.

«Обыскав брошенную лодку <...> полицейское управление Такомы обнаружило необычный экипаж — более 30 кошек и никаких следов их хозяина-человека», — говорится в сообщении издания.

Полицейские получили разрешение на обыск и поднялись на борт. Там они нашли взрослых кошек и котят. Многие животные были напуганы и истощены. Корреа сравнил увиденное с мультфильмом японской студии Ghibli. По его словам, кошки находились на судне без людей и выглядели его единственными хозяевами.

Полиция установила личность владельца судна, но связаться с ним не смогла. Правоохранители пока никого не задержали и продолжают расследование. Лодку поставили на якорь.

Ранее полиция Вьетнама изъяла более 400 кошек во время операции против группировки, которая похищала животных ради мяса. Преступная схема действовала на юге страны не менее трёх лет, правоохранители задержали девять человек. Полицейские нашли 45 клеток с живыми кошками и четыре пенопластовых контейнера с тушами. Всего на месте находилось более 500 животных, часть спасённых позднее погибла из-за условий содержания. Владельцам вернули более 40 питомцев. Среди кошек были беременные самки, которые родили котят уже в полицейском участке. Во Вьетнаме разрешена продажа кошачьего мяса при наличии документов, однако власти начали обсуждать ужесточение законодательства.