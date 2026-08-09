В МИД РФ сообщили о попытках «посеять смуту» в Сербии
Обложка © Life.ru
По словам директора второго европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона, Россия отмечает, что многие хотят «посеять смуту» в Сербии. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.
«Сербия действительно готовится к очередному избирательному циклу. Ориентировочно до конца текущего года должны пройти выборы в Народную скупщину (парламент) и главы государства. Подготовка проходит спокойно, в рамках демократических процедур. Важно, чтобы так было и впредь. Видим немало тех, кто стремится в очередной раз оказать сербам «медвежью услугу», посеять смуту», — сказал Пилипсон.
По словам дипломата, между Россией и Сербией сохраняется диалог. Созданный за многие годы механизм связей демонстрирует устойчивость, несмотря на нынешние международные кризисы и перемены. Пилипсон особо выделил, что партнёрство строится на равноправной и взаимовыгодной основе, а не на временных расчётах, направленных против других государств. Он также добавил, что такое сотрудничество полностью отвечает национальным интересам Сербии.
Именно это обстоятельство ЕС и западные столицы бездоказательно пытаются оспорить, оказывая давление на Белград, чтобы «отвадить его от общения» с РФ.
«Рассчитываем продолжить честное и обоюдно полезное сотрудничество с Сербией по широкому спектру направлений», — добавил Пилипсон.
Ранее стало известно, что Сербия окажет Украине финансовую помощь в размере 2 млн евро, направленную на укрепление энергетической инфраструктуры перед наступлением холодов. В ходе переговоров стороны затронули вопросы экономического взаимодействия, логистики и использования Дунайского коридора. При этом президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что тема военного сотрудничества между странами сейчас не поднималась, однако не исключил возможности обсуждения этого вопроса после окончания боевых действий.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.