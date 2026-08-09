По словам директора второго европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона, Россия отмечает, что многие хотят «посеять смуту» в Сербии. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.

«Сербия действительно готовится к очередному избирательному циклу. Ориентировочно до конца текущего года должны пройти выборы в Народную скупщину (парламент) и главы государства. Подготовка проходит спокойно, в рамках демократических процедур. Важно, чтобы так было и впредь. Видим немало тех, кто стремится в очередной раз оказать сербам «медвежью услугу», посеять смуту», — сказал Пилипсон.

По словам дипломата, между Россией и Сербией сохраняется диалог. Созданный за многие годы механизм связей демонстрирует устойчивость, несмотря на нынешние международные кризисы и перемены. Пилипсон особо выделил, что партнёрство строится на равноправной и взаимовыгодной основе, а не на временных расчётах, направленных против других государств. Он также добавил, что такое сотрудничество полностью отвечает национальным интересам Сербии.

Именно это обстоятельство ЕС и западные столицы бездоказательно пытаются оспорить, оказывая давление на Белград, чтобы «отвадить его от общения» с РФ.

«Рассчитываем продолжить честное и обоюдно полезное сотрудничество с Сербией по широкому спектру направлений», — добавил Пилипсон.

Ранее стало известно, что Сербия окажет Украине финансовую помощь в размере 2 млн евро, направленную на укрепление энергетической инфраструктуры перед наступлением холодов. В ходе переговоров стороны затронули вопросы экономического взаимодействия, логистики и использования Дунайского коридора. При этом президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что тема военного сотрудничества между странами сейчас не поднималась, однако не исключил возможности обсуждения этого вопроса после окончания боевых действий.