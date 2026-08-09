Россияне обновили исторический максимум по потреблению мяса

Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году впервые превысило 100 кг в среднем на человека. Показатель достиг 100,7 кг и обновил исторический максимум, следует из статистики, которую изучило РИА «Новости».

В 2024 году средний объём потребления составлял 99,9 кг. При подсчёте мясопродукты переводили в соответствующий объём мяса. Россияне стали больше употреблять мясо птицы. За год показатель вырос с 25,3 до 26,4 кг на человека.

Потребление говядины и телятины почти не изменилось. Оно составило 9,3 кг против 9,4 кг годом ранее.

Объём потребления колбас сохранился на уровне 10,5 кг. Для мясных полуфабрикатов и готовых изделий показатель составил 10,3 кг и также не изменился.

Потребление свинины снизилось с 17,4 до 17,1 кг на человека. Россияне также стали немного меньше употреблять сосисок и сарделек — показатель сократился до 5,2 кг в год.

Россельхознадзор с 5 августа временно ограничил транзит мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза через Россию. Решение приняли после обнаружения груза с ветеринарными сертификатами, подлинность которых не подтвердила немецкая сторона. Продукцию везли в Узбекистан на автомобиле с польскими номерами, а её производителем указывали Германию. Россельхознадзор запросил у ветеринарной службы ЕС расследование происхождения груза. Ограничения сохранят до переговоров с Европейской комиссией и изучения результатов проверки. До 6 августа включительно через Россию разрешили провозить продукцию, которую сертифицировали и отправили до введения новых мер.