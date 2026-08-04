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4 августа, 14:15

Россия ограничила транзит мяса птицы из Евросоюза

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россельхознадзор с 5 августа временно ограничивает транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из стран Евросоюза. Решение приняли после выявления груза, который перевозили с фальсифицированными ветеринарными сертификатами.

Продукция следовала через российскую территорию в Узбекистан. Автомобиль с польскими номерами пересёк границу Таможенного союза, а находившиеся в нём субпродукты были заявлены как произведённые в Германии.

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Россельхознадзор обратился к немецкой стороне для проверки документов. В Германии не подтвердили, что указанные ветеринарные сертификаты действительно выдавались. После этого российское ведомство запросило у ветеринарной службы ЕС расследование происхождения груза.

Ограничения будут действовать до переговоров с Европейской комиссией и рассмотрения результатов проверки выявленных нарушений.

До 6 августа включительно через Россию разрешат провозить продукцию, которая была сертифицирована и отправлена до введения новых мер.

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А ранее сообщалось, что Россия перераспределила закупки живой рыбы, увеличив импорт из Ирана и Турции на фоне ограничений на ввоз из Армении.

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Марина Фещенко
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