Россия ограничила транзит мяса птицы из Евросоюза

Россельхознадзор с 5 августа временно ограничивает транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из стран Евросоюза. Решение приняли после выявления груза, который перевозили с фальсифицированными ветеринарными сертификатами.

Продукция следовала через российскую территорию в Узбекистан. Автомобиль с польскими номерами пересёк границу Таможенного союза, а находившиеся в нём субпродукты были заявлены как произведённые в Германии.

Россельхознадзор обратился к немецкой стороне для проверки документов. В Германии не подтвердили, что указанные ветеринарные сертификаты действительно выдавались. После этого российское ведомство запросило у ветеринарной службы ЕС расследование происхождения груза.

Ограничения будут действовать до переговоров с Европейской комиссией и рассмотрения результатов проверки выявленных нарушений.

До 6 августа включительно через Россию разрешат провозить продукцию, которая была сертифицирована и отправлена до введения новых мер.

А ранее сообщалось, что Россия перераспределила закупки живой рыбы, увеличив импорт из Ирана и Турции на фоне ограничений на ввоз из Армении.