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9 августа, 05:15

ВСУ используют квартиры с мумифицированными останками под места дислокации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Украинские военнослужащие размещают временные пункты дислокации в квартирах жителей Сумской и Харьковской областей, где хранятся мумифицированные останки умерших. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Жители Харьковской и Сумской областей сообщают, что во многих домах и квартирах лежат годами останки умерших местных жителей», — говорится в сообщении.

ВСУшники используют некоторые из этих помещений для временного размещения. При этом мумифицированные останки переносят в отдельные изолированные комнаты.

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Ранее сообщалось об истории, связанной с медицинской службой 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В центре внимания оказалась её начальник, которой приписывают проведение инъекций с неизвестными психотропными веществами. Военнослужащим вводили препараты, способные снижать чувство страха и усиливать боевые качества.

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Милена Скрипальщикова
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