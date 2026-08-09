ВСУ используют квартиры с мумифицированными останками под места дислокации
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Украинские военнослужащие размещают временные пункты дислокации в квартирах жителей Сумской и Харьковской областей, где хранятся мумифицированные останки умерших. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Жители Харьковской и Сумской областей сообщают, что во многих домах и квартирах лежат годами останки умерших местных жителей», — говорится в сообщении.
ВСУшники используют некоторые из этих помещений для временного размещения. При этом мумифицированные останки переносят в отдельные изолированные комнаты.
Ранее сообщалось об истории, связанной с медицинской службой 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В центре внимания оказалась её начальник, которой приписывают проведение инъекций с неизвестными психотропными веществами. Военнослужащим вводили препараты, способные снижать чувство страха и усиливать боевые качества.
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