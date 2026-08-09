Помощь в глубинке станет доступнее: Фельдшеры возьмут на себя часть функций наркологов

С 1 сентября российские фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь по профилю «психиатрия-наркология», если в штате медучреждения нет профильного врача. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, соответствующее изменение предусмотрено новым приказом Минздрава России. Оно должно расширить возможности оказания специализированной помощи в небольших городах и населённых пунктах.

При этом решения фельдшера потребуется согласовывать с профильным врачом из диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы.

Куринный отметил, что в некоторых небольших населённых пунктах нет специалистов по профилю. В таких случаях, по его словам, планируется использовать телемедицинские консультации врачей из областных учреждений.

Ранее Михаил Мурашко заявил о заметном сокращении кадрового дефицита в российской медицине. По словам министра, в ближайшие 2–3 года ситуация должна существенно улучшиться благодаря программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», дополнительным выплатам и расширению практики ординаторов.