Алаудинов рассказал, как Киев цинично наживается на крови собственных бойцов

Киевские власти намеренно не проводят полноценную идентификацию погибших военнослужащих ВСУ, чтобы не раскрывать масштаб потерь и избежать многомиллиардных выплат их родственникам. Об этом замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил ТАСС.

«Если начинать реально проводить идентификацию останков, если начинать озвучивать эти цифры [потерь] — это же будет для населения Украины очень страшная цифра, которая всколыхнет [людей]», — сказал он.

Именно поэтому, считает он, киевское руководство старается не раскрывать соответствующую статистику. Отдельной причиной такого подхода командир «Ахмата» назвал финансовый вопрос. При установлении личностей погибших государству пришлось бы выполнять обязательства перед семьями военнослужащих.

Речь, как утверждает Алаудинов, может идти о суммах в миллиарды долларов. Такие расходы стали бы дополнительной серьёзной нагрузкой для украинской стороны. Кроме того, полноценная работа с останками позволила бы получить более точные данные о масштабе потерь ВСУ.

Ранее Апти Алаудинов оценил совокупные потери украинской армии за период проведения СВО почти в 2,5 млн человек. По словам генерал-лейтенанта, число погибших и выбывших из строя военнослужащих уже превысило отметку в 2 млн и продолжает расти. Кроме того, Алаудинов утверждает, что украинская сторона не передаёт тела погибших их родственникам и не организует необходимые экспертизы перед захоронением.