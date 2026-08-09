NYT: В США опасаются реакции России и Китая на истощение запасов оружия

Американские военные и разведчики обеспокоены сокращением запасов вооружений и возможной реакцией России и Китая. Как пишет New York Times, Вашингтону могут потребоваться годы для восстановления прежнего уровня арсеналов.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявляла, что Соединённые Штаты располагают достаточной огневой мощью для проведения любых операций. Однако представители военного и разведывательного сообщества указывают на риски, связанные с длительным восполнением запасов.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Том Карако назвал истощение резервов боеприпасов «уничтожением средств обычного сдерживания на протяжении поколений». Эксперт считает, что нынешнее состояние американского арсенала способно повлиять на решения Москвы и Пекина на протяжении многих лет. По его словам, противники США могут воспользоваться периодом, когда Вашингтону потребуется значительное время для восстановления вооружённых сил.

Риски дальнейшего расходования запасов, как утверждают два американских чиновника, знакомых с предвоенными переговорами, обсуждались между председателем Объединённого комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном и президентом США Дональдом Трампом.

Несмотря на предупреждения, американский лидер решил продолжить войну с Ираном, рассчитывая на её скорое завершение. Параллельно администрация Трампа начала взаимодействовать с оборонными подрядчиками, чтобы нарастить темпы выпуска вооружений.

Однако даже при таких мерах восстановление запасов более чем 1500 зенитных ракет-перехватчиков Patriot, израсходованных в ходе конфликта с Ираном, может занять у США свыше двух лет. Сейчас американские военные располагают менее чем 1700 такими ракетами.

Ранее сообщалось, что обострение между Вашингтоном и Тегераном может создать для Киева дополнительные проблемы. Американские боевые действия на Ближнем Востоке уже привели к заметному сокращению запасов ракет-перехватчиков, находящихся в распоряжении Пентагона.