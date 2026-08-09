Сборку наземных робототехнических комплексов для нужд ВСУ организовали на территории комплекса зданий Харьковского национального экономического университета. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идёт о даче на улице Шатилова, расположенной в университетском комплексе. Там, как утверждается, собирают НРК для украинской армии.

Силовики заявили, что информацию удалось выявить после публикации Министерством по делам ветеранов Украины результатов грантового конкурса.

Ранее стало известно, что ВСУ оборудуют площадки для хранения и запуска беспилотников на территории хранилища радиоактивных отходов в Днепропетровской области. Российские подразделения с мая по июль фиксировали оттуда запуски и испытания ударных дронов.