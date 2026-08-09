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9 августа, 05:57

Роботы на парте: ВСУ превратили учебный корпус в Харькове в военный цех

Силовики заявили о сборке НРК для ВСУ на территории вуза в Харькове

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Сборку наземных робототехнических комплексов для нужд ВСУ организовали на территории комплекса зданий Харьковского национального экономического университета. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идёт о даче на улице Шатилова, расположенной в университетском комплексе. Там, как утверждается, собирают НРК для украинской армии.

Силовики заявили, что информацию удалось выявить после публикации Министерством по делам ветеранов Украины результатов грантового конкурса.

Российский дрон «Герань-4 сикер» уничтожил РЛС ВСУ в зоне СВО
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Ранее стало известно, что ВСУ оборудуют площадки для хранения и запуска беспилотников на территории хранилища радиоактивных отходов в Днепропетровской области. Российские подразделения с мая по июль фиксировали оттуда запуски и испытания ударных дронов.

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Дарья Денисова
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