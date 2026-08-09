Почти 700 пассажиров несколько часов провели в застрявшем метро Нью-Йорка

Почти 700 человек оказались заперты в вагоне нью-йоркского метро посреди ночи. Пассажиры несколько часов провели в душном и влажном салоне без кондиционирования. Об этом сообщила пожарная служба города.

Инцидент произошёл около 01:45 по местному времени в ночь на субботу. Разобраться с ситуацией удалось примерно к 03:00. Большая часть пассажиров, оказавшихся в поезде, возвращалась после концерта Криса Брауна и Ашера на стадионе MetLife в соседнем Нью-Джерси. В метрополитене причиной остановки состава назвали перебои с электроснабжением. Из-за этого люди оказались заблокированы внутри вагона на несколько часов.

Люди жаловались на сильную духоту и высокую влажность. Дополнительную проблему создало отсутствие в вагонах систем кондиционирования. При этом в городе в ту ночь температура держалась выше 25 градусов Цельсия. Жара в нью-йоркском метро в отдельные дни становилась ещё серьёзнее: температура внутри подземки ранее приближалась к 40 градусам.

Ранее похожий инцидент произошёл в метро Барселоны, где из-за возгорания пришлось эвакуировать пассажиров из состава. Медицинская помощь понадобилась 136 людям. 39 пострадавших направили в расположенные поблизости больницы. У них диагностировали лёгкие или умеренные отравления дымом.