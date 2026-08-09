Спецслужбы мира до сих пор шлют шифровки цифрами по шпионскому радио

Номерные радиостанции, появившиеся ещё в эпоху холодной войны, продолжают использоваться для передачи зашифрованных сообщений, пишет Bloomberg. Такие сигналы доступны любому радиослушателю, но понять, кому именно предназначается послание, невозможно.

В эфире подобных станций звучат последовательности цифр на разных языках. Иногда передачи дополняют азбукой Морзе или музыкальными фрагментами. Распространять сигнал на огромные расстояния позволяет отражение радиоволн от ионосферы. При этом многие станции выходят в эфир по заранее установленному расписанию, которое практически не меняется.

Официального признания существования таких каналов связи власти, как правило, не дают. Однако радиолюбителям удавалось определить расположение передатчиков с помощью специальной аппаратуры для пеленгации. В некоторых случаях источниками сигнала оказывались военные объекты, дипломатические представительства и другие государственные учреждения. Одна из станций, вещавшая с 1970-х до 2008 года, например, была связана с британской военной базой на Кипре.

При этом загадочные передачи не остались исключительно наследием XX века. В феврале 2026 года, спустя несколько часов после начала американских и израильских ударов по Ирану, в эфире появилась новая станция с мужским голосом, зачитывавшим цифры на фарси. Профессор факультета компьютерных наук Джорджтаунского университета Мэтт Блейз считает, что подобный метод связи, вероятно, применяется всеми крупными разведывательными структурами.

Главное преимущество открытого эфира заключается в том, что услышать передачу может любой человек. При этом по самому сигналу нельзя установить, какой именно адресат должен его принять, что и обеспечивает дополнительную скрытность такого способа коммуникации.

Британский Центр правительственной связи отказался обсуждать эту тему с Bloomberg, а Агентство национальной безопасности США не ответило на запрос журналистов.

Ранее после нескольких дней тишины снова активировалась загадочная радиостанция «Станцией Судного дня». На этот раз в эфире прозвучала последовательность необычных слов: «казус», «лисолаос», «знакосруб», «канокбит», «декогерб», «бретонский», «крабонаст».