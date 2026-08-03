«Жужжалка» взбесилась: культовая радиостанция УВБ-76, известная в узких кругах как «Голос Судного дня», выдала второй нештатный эфир за последние несколько часов. Вместо привычного фонового гула в динамиках раздалось загадочное слово «полоть».

Апокалиптический шум, который десятилетиями держит в напряжении радиолюбителей по всему миру, внезапно обрёл «дачную» тематику. Похоже, аномальная жара повлияла не только на огородников, но и на мистический передатчик: сигнал был перехвачен ровно в 17:06 мск в виде шифровки «НЖТИ 25267 ПОЛОТЬ 4759 3107».

Напомним, загадочная станция ведёт своё вещание на коротких волнах с конца 70-х годов ХХ века. Обычно она не говорит, а лишь «жужжит» в пустоте, и лишь изредка этот монотонный треск разбавляет что-то необычное. Несколькими часами ранее загадочный передатчик выдал в эфир слово «аракокапо». Оно прозвучало прозвучало в эфире около 15:38.

Ранее 30 июля «Жужжалка» передала сразу девять сообщений с набором странных кодовых фраз. В районе 12:20 по Москве из динамиков внезапно вырвалось первое слово — «Дояропух». Однако на этом странности не закончились: следом передатчик выдал целую обойму парных шифровок. В этом необычном списке соседствовали «Гиджак» с «Монархистом», следом за ними прозвучали «Пухокорм» и «Градосбег», а завершили мрачный парад «Взяточница» с «Сексофатом». Всего — девять посланий, ни одно из которых пока не поддаётся логике.