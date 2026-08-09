Время песочниц прошло: Где искать новых друзей, если вам больше 30

Во взрослом возрасте проще всего заводить друзей через хобби, клубы и сообщества по интересам. Об этом 360.ru рассказал психолог Анатолий Абашин.

Главным препятствием специалист назвал страх быть непонятым или отвергнутым. Снизить тревогу могут онлайн-сообщества: там человек сначала присматривается к другим участникам и только потом решается на личную встречу.

«Человеку нужно сначала взглянуть издалека: смотри, здесь безопасно, иди попробуй», — пояснил Абашин.

По его словам, такой постепенный формат помогает привыкнуть к новой компании и убедиться, что общение не несёт угрозы. После этого сделать следующий шаг становится легче.

Если же конкретный клуб или компания не подошли, психолог советует не воспринимать это как неудачу. Можно попробовать другое сообщество или вернуться к знакомствам позже.

Многим действительно проще начинать новое общение именно в интернете, который даёт людям возможность подумать над ответом. Ранее Life.ru рассказывал, что молодёжь уже настолько привыкла к переписке, что любой звонок ощущается скорее как вторжение.