Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 07:06

Юрист объяснил, что делать с ошибками в электронных счетах за ЖКУ

Юрист Матюшенков объяснил, как оспорить ошибочную квитанцию ЖКУ на «Госуслугах»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

С 1 сентября 2027 года квитанции за ЖКУ начнут поступать в личные кабинеты на «Госуслугах», поэтому при спорных начислениях особенно важно сохранять электронные документы. Как действовать в такой ситуации, 360.ru рассказал юрист Дмитрий Матюшенков.

Если управляющая или ресурсоснабжающая организация неверно рассчитала платёж, потребитель вправе потребовать исправления ошибки.

«При обнаружении ошибки необходимо сохранить электронную квитанцию, а затем направить обращение в управляющую или ресурсоснабжающую организацию», — пояснил Матюшенков.

Также следует зафиксировать факт отправки заявления и не удалять полученный ответ. Эти материалы пригодятся, если урегулировать разногласия напрямую не получится.

По словам юриста, при разбирательстве в суде цифровая квитанция и данные из электронных систем могут использоваться как доказательства вместе с другими документами. Переход на новый формат не лишает граждан возможности оспаривать неверные суммы.

Кондиционеры без бюрократии и контроль над УК: Депутат назвал новые права жильцов с 1 сентября
Кондиционеры без бюрократии и контроль над УК: Депутат назвал новые права жильцов с 1 сентября

Ранее Life.ru рассказывал, что жителям России начали приходить обновлённые квитанции по ЖКХ, однако не все сумели разобраться, чем они отличаются от старых и на что следует обращать своё внимание. Многие жильцы даже испугались, что новые графы приведут к увеличению стоимости услуг ЖКХ.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ЖКХ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar