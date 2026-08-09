Юрист объяснил, что делать с ошибками в электронных счетах за ЖКУ

С 1 сентября 2027 года квитанции за ЖКУ начнут поступать в личные кабинеты на «Госуслугах», поэтому при спорных начислениях особенно важно сохранять электронные документы. Как действовать в такой ситуации, 360.ru рассказал юрист Дмитрий Матюшенков.

Если управляющая или ресурсоснабжающая организация неверно рассчитала платёж, потребитель вправе потребовать исправления ошибки.

«При обнаружении ошибки необходимо сохранить электронную квитанцию, а затем направить обращение в управляющую или ресурсоснабжающую организацию», — пояснил Матюшенков.

Также следует зафиксировать факт отправки заявления и не удалять полученный ответ. Эти материалы пригодятся, если урегулировать разногласия напрямую не получится.

По словам юриста, при разбирательстве в суде цифровая квитанция и данные из электронных систем могут использоваться как доказательства вместе с другими документами. Переход на новый формат не лишает граждан возможности оспаривать неверные суммы.

Ранее Life.ru рассказывал, что жителям России начали приходить обновлённые квитанции по ЖКХ, однако не все сумели разобраться, чем они отличаются от старых и на что следует обращать своё внимание. Многие жильцы даже испугались, что новые графы приведут к увеличению стоимости услуг ЖКХ.