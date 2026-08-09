Западные страны просчитались, сделав после распада СССР ставку преимущественно на дорогое высокотехнологичное оружие и не ожидая возвращения масштабных конфликтов. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Сергей Брекотин.

По его версии, после окончания холодной войны западные государства исходили из отсутствия сопоставимого противника и рассчитывали сохранять военное превосходство за счёт передовых разработок.

«Они сделали ставку на высокие технологии. Но такие проекты, как F-35, стали ещё и способом осваивать колоссальные военные бюджеты», – отметил эксперт.

Брекотин считает, что эта модель оказалась плохо приспособлена к затяжным боевым действиям с большим расходом боеприпасов. Одним из последствий он назвал нехватку ракет и высокую стоимость их производства.

Теперь же у западных стран наблюдается дефицит дорогостоящих ракет, которые являлись отличным способом отмывания денег, заключил эксперт.

Нехватка ракет для Patriot может стать одной из самых серьёзных проблем Украины, а западные СМИ и вовсе считают, что страна из-за этого может капитулировать. Однако Наиболее вероятным сценарием журналисты называют продолжение конфликта ещё как минимум на одну тяжёлую зиму.