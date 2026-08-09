«Грешно смеяться над больными»: В России оценили слова Вайкуле, готовой убивать русских

Заявление Лаймы Вайкуле о готовности взять автомат в случае конфликта России и Латвии невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла. Такую оценку дал заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, эксперт по странам Прибалтики Руслан Панкратов.

Панкратов заявил, что не видит рационального объяснения подобной риторике артистки и связывает её высказывания с негативным отношением к России и окружением, в котором она сейчас находится.

«К сожалению, человек болен… И, как у нас принято, грешно смеяться над больными», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Эксперт также вспомнил прежние резонансные заявления Вайкуле. В частности, её слова о том, что она «кормила весь СССР», критику русского языка в Латвии и нежелание выступать перед российской аудиторией.

В целом Панкратов посчитал, что комментировать заявления Лаймы Вайкуле с точки зрения здравого смысла не следует.

Ранее певица Лайма Вайкуле в интервью заявила, что с автоматом в руках пойдёт воевать против России за Латвию, если между странами вспыхнет вооружённый конфликт. При этом он отметила, что всегда верит в лучший из возможных исходов.