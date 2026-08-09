«Весёлый молочник» готовится к худшему: Судьбу семьи Уолкера решат в понедельник

Вопрос о принудительной высылке из России жены и детей американского фермера Джастаса Уолкера, у которого есть российское гражданство, пока остаётся открытым. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах Алтайского края.

По словам собеседника агентства, самого фермера пригласили в миграционную службу, чтобы он объяснил, почему его семья нарушила российские правила. Встречу назначили на понедельник, 10 августа. Только после неё станет ясно, какие меры примут.

Источник уточнил, что супруга и дети Уолкера не имеют российского паспорта и живут в стране по виду на жительство. Такие люди обязаны заранее сообщать миграционным органам, если собираются оставаться в России дольше отведённого срока. Этого сделано не было, а значит, речь идёт об административном нарушении. За него грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей, при этом выдворение возможно, но не обязательно. Самому Уолкеру ничего не грозит, поскольку он гражданин России.

В пятницу фермер, которого в сети знают как «весёлого молочника», выложил во «ВКонтакте» ролик. В нём он рассказал, что его предупредили о возможной высылке семьи. По его словам, почти все накопления в этом году они вложили в свои дела в России. Если придётся уезжать, семье понадобится около 900 тысяч рублей — на юристов, билеты и обжалование решения.

В Россию Уолкер попал ещё ребёнком, в начале 1990-х, когда ему было десять лет. В 2000 году его родные вернулись в США, но сам Джастас скоро снова приехал в страну. Осенью 2016 года он вместе с женой Ребеккой купил землю на Алтае. Популярность к нему пришла после появления на телевидении — публику покорили его заразительный смех и фраза: «Потому что его не будет, вашего итальянского сыра!».

Незадолго до этого Уолкер купил билет до Стамбула на случай, если придётся покинуть Россию. Об этом он написал в своём телеграм-канале. Билеты он взял на 12 августа, но при этом надеется, что всё дело в ошибке или несогласованности между подразделениями миграционной службы.