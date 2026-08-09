Зеленский заявил, что Киеву нужна помощь Запада для массового выпуска баллистики

Украина пока не способна самостоятельно наладить массовое производство баллистических ракет, заявил Владимир Зеленский. По его словам, для этого требуется зарубежная помощь.

«Что касается массового применения, я не могу сказать, потому что есть вещи, которые зависят не от Украины. Наша баллистика — там мало, но кое-что есть от других стран», — сказал он в интервью изданию «Ми — Україна».

Ближе всего к разработке украинской баллистической ракеты, как утверждает глава государства, сейчас находится компания Fire Point. Ранее представители украинской стороны, включая самого Зеленского, заявляли о намерении расширить возможности страны в области ракетного вооружения.

Ранее Владимир Зеленский оценил сроки, которые могут потребоваться Украине для запуска собственного производства систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, при получении соответствующей американской лицензии на это может уйти от года до нескольких лет. Сначала Киеву предстоит оформить необходимые разрешения.