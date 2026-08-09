«Украине нужен мир»: Мендель резко высказалась после инцидента с ТЦК в Одессе

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала срочно заключить мир после инцидента с сотрудниками ТЦК в Одессе.

Поводом для её заявления стало видео, на котором женщина вместе с мужчиной отбивается в автомобиле от сотрудников территориального центра комплектования.

«Это лицо настоящего Зеленского... Который мог бы выделить деньги на финансовую мотивацию, но вместо этого решил украсть из бюджета... Цена — многочисленные жизни и разрушенные семьи. Мир, проснись! УКРАИНЕ НУЖЕН МИР!!!» — написала Мендель в соцсети X.

Она связала произошедшее с мобилизационной политикой украинских властей и заявила о необходимости скорейшего завершения конфликта.

Ранее сотрудники ТЦК задержали мужчину прямо во время работы на огороде, сообщают украинские паблики. На опубликованных кадрах также видно двух женщин, которых, судя по видео, повалили на землю и удерживали; точное место происшествия не уточняется.