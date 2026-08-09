«Нет никакого космоса»: Юрий Лоза рассказал, как на самом деле устроен мир

Юрий Лоза заявил, что считает космос выдумкой, Землю — неподвижной, а фотографии планеты с орбиты — подделками. Своими взглядами, которые расходятся с общепринятой научной картиной мира, певец поделился в интервью «Царьграду».

По версии артиста, над Землёй расположен некий купол, а Солнце и Луна движутся над её поверхностью. Ракеты, уверен Лоза, также не выходят в космос, а летают по кругу над планетой.

«Нету никакого космоса. Все снимки из космоса — это фейки», — заявил музыкант.

Лоза также отверг общепринятые представления о гравитации, магнитном поле, внутреннем строении Земли и Большом взрыве. По его мнению, эти теории появились после того, как учёные попытались исключить Создателя из картины мироздания.

Свои рассуждения певец объясняет стремлением полагаться на личную логику, а не учебники. Учёных, придерживающихся академических взглядов, он обвинил в зависимости от финансирования и заявил, что готов спорить с астрофизиками лично.

Ранее Юрий Лоза заявил, что считает Землю системой, за появление которой ответственен некий Создатель и его ассистенты. Певец уверен, что планета на самом деле плоская и накрыта куполом. А тех, кого принято называть инопланетянами, музыкант предлагает считать «ангелами» или «помощниками Божьими».