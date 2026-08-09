Адвокат объяснил, что делать, если вы поймали начальство на взятке

Знание о возможных взятках руководителя само по себе не делает сотрудника соучастником, если тот не передавал деньги, не был посредником и не помогал оформлять связанные со схемой документы. Об этом «Газете.ru» рассказал адвокат Виктор Терских.

Главное, по словам юриста, — не включаться в противоправные действия. Если человек решил сообщить о нарушении, лучше делать это официально и письменно через полицию, Следственный комитет, прокуратуру или антикоррупционные приёмные.

«Важно сохранить копию поданного заявления: такой документ фиксирует, что работник не покрывал нарушение, а, напротив, дистанцировался от противоправных действий и действовал добросовестно», — советует эксперт.

Адвокат также призвал не путать сообщение о предполагаемом преступлении с бытовым «доносом». В правовом смысле речь идёт о передаче информации о возможном нарушении, а не о личной мести.

По словам Терских, готовность сотрудников сообщать о коррупции может работать и как профилактика: риск разоблачения заставляет потенциальных нарушителей учитывать возможные последствия.

Ранее Life.ru рассказывал о трёх главных условиях установления доверительных отношений с руководителем на работе. Недопонимание лучше обсуждать сразу, а эмоции выражать спокойно и понятно, чтобы начальник видел реальную позицию сотрудника.