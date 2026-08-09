Председатели парламентов России и Словении впервые с 2022 года обменялись официальными посланиями, сообщил ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Дипломат отметил позитивную реакцию на намерение нового спикера нижней палаты парламента Словении Зорана Стевановича посетить Россию, подчеркнув его взвешенный и разумный подход.

«Отметим в связи с этим состоявшийся обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов — первый такой случай после четырёхлетнего перерыва, возникшего, напомним, с подачи Любляны», — заявил Пилипсон.

Пилипсон подчеркнул, что организация встречи на уровне спикеров парламентов возможна лишь при наличии содержательной повестки и реальных предпосылок для восстановления межпарламентского диалога. Дипломат также выразил скепсис относительно перспектив нормализации российско-словенских отношений, отметив, что текущий внешнеполитический курс Любляны полностью синхронизирован с антироссийской линией ЕС и НАТО.

А ранее спикер парламента Словении Зоран Стеванович заявил, что в стране пройдёт референдум о возможном выходе из НАТО. По его словам, страна должна вести самостоятельную политику, а не быть частью чьего-то плана.