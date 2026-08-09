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9 августа, 09:18
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Мост, обеспечивающий трафик в порты Дуная, повреждён в Одесской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

Автомобильный мост в селе Маяки Одесской области получил повреждения после ночной атаки, сообщает украинское издание «Страна.ua». Переправа перекрыта, на подъездах образовалась крупная пробка. Через Маяки проходит трасса Одесса — Рени, по которой идёт трафик к дунайским портам.

Государственная пограничная служба Украины также сообщила об ограничении движения: проезд к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой оказался невозможен в обе стороны.

В Одессе из-за аварии отключили свет в четырёх районах
В Одессе из-за аварии отключили свет в четырёх районах

Ночью в Одесской области сообщалось о взрывах. Российское Минобороны заявило об ударах по портовой инфраструктуре и объектам материально-технического обеспечения ВСУ.

По данным ведомства, в Одессе были поражены склады горюче-смазочных материалов и перевалочный комплекс, использовавшийся для приёма иностранных поставок. Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по аналогичным объектам в Черноморске.

Российская сторона также заявила о поражении резервуаров с горючим в Белярах и Новых Белярах. По данным Минобороны, эти запасы предназначались для снабжения украинской военной техники. Владимир Зеленский также сообщал о повреждениях энергетической инфраструктуры в Одессе после ночной атаки.

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Николь Вербер
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