Мост, обеспечивающий трафик в порты Дуная, повреждён в Одесской области

Автомобильный мост в селе Маяки Одесской области получил повреждения после ночной атаки, сообщает украинское издание «Страна.ua». Переправа перекрыта, на подъездах образовалась крупная пробка. Через Маяки проходит трасса Одесса — Рени, по которой идёт трафик к дунайским портам.

Государственная пограничная служба Украины также сообщила об ограничении движения: проезд к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой оказался невозможен в обе стороны.

Ночью в Одесской области сообщалось о взрывах. Российское Минобороны заявило об ударах по портовой инфраструктуре и объектам материально-технического обеспечения ВСУ.

По данным ведомства, в Одессе были поражены склады горюче-смазочных материалов и перевалочный комплекс, использовавшийся для приёма иностранных поставок. Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по аналогичным объектам в Черноморске.

Российская сторона также заявила о поражении резервуаров с горючим в Белярах и Новых Белярах. По данным Минобороны, эти запасы предназначались для снабжения украинской военной техники. Владимир Зеленский также сообщал о повреждениях энергетической инфраструктуры в Одессе после ночной атаки.