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Регион
9 августа, 09:09

«Видит себя президентом»: В Госдуме назвали истинную цель громких заявлений Залужного

Депутат Водолацкий: Залужный видит себя президентом Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий уверен, что украинский посол в Британии Валерий Залужный метит в кресло президента Украины. Он отметил, что все громкие заявления экс-главкома ВСУ — это попытка выставить себя «международным стратегом» и на фоне этого дискредитировать Владимира Зеленского.

«Залужный видит себя президентом Украины. Его заявления направлены на дискредитацию Зеленского», — сказал Водолацкий в беседе с ТАСС.

По словам депутата, Залужный делает ставку на смену военной стратегии, полагая, что новые подходы помогут переломить ситуацию. Однако Водолацкий считает эти планы заведомо провальными: по его мнению, у Киева попросту не осталось необходимых для реализации таких замыслов резервов.

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Напомним, Залужный заявил, что страна никогда не вступит в НАТО и ещё долго не сможет приблизиться к уровню России в военной сфере. Посол также раскритиковал подходы военного блока, заявив, что организация продолжает руководствоваться устаревшими доктринами. При нынешнем уровне развития Вооружённых сил Украины присоединение к ней невозможно. Он отметил, что Киев 12 лет кормили лишь обещаниями.

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Наталья Демьянова
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