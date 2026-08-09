«Отморозки» с триколором: В центре Москвы треш-стримеры приставали к девушкам с секс-игрушкой

Брянский трэш-стример устроил публичную сексуальную провокацию на Китай-городе в центре Москвы: нарисовал на щеке российский триколор, демонстративно использовал секс-игрушку перед прохожими и приставал с ней к случайным девушкам. На произошедшее обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По её словам, речь идёт не об одном блогере, а о целой группе, которая снимает подобный контент. В конце ролика к автору трансляции присоединился его приятель, после чего провокация продолжилась уже вдвоём.

«Это не «какой-то треш-стример», а целая группа отмороженных треш-стримеров, которых по идее сейчас должен проверять прокурор Брянской области по поручению Генпрокуратуры», — заявила Мизулина.

Она утверждает, что участники этой компании уже привлекались к ответственности за аналогичные выходки в интернете.

«Они уже отбывали наказание за распространение порнографии и издевательства над инвалидом в стримах. Недавно вышли на свободу и взялись за старое», — добавила глава Лиги безопасного интернета.

Ранее прокуратура Брянской области начала проверку трэш-стримеров Shkilla и Аркадэ после обращения в Генпрокуратуру. По словам Мизулиной, на блогеров жаловались из-за трансляций с издевательствами над инвалидами, сиротами и людьми с психическими расстройствами.