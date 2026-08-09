В Новороссийске после падения обломков БПЛА пострадал человек

В Новороссийске один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА. Как сообщили в региональном оперштабе, ранение оказалось несерьёзным: врачи оказали пострадавшему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«В результате падения обломков БПЛА в Новороссийске пострадал один человек», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 153 дрона ВСУ. Бпла, в частности, были сбиты на территорией Краснодарского края и над акваториями Азовского и Чёрного морей.