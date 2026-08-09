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9 августа, 09:22

В Новороссийске после падения обломков БПЛА пострадал человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Новороссийске один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА. Как сообщили в региональном оперштабе, ранение оказалось несерьёзным: врачи оказали пострадавшему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«В результате падения обломков БПЛА в Новороссийске пострадал один человек», — указано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 153 дрона ВСУ. Бпла, в частности, были сбиты на территорией Краснодарского края и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Наталья Демьянова
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