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9 августа, 09:27

Силы ПВО России сбили 10 авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 970 дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили почти 970 дронов ВСУ, а также 10 авиабомб и четыре снаряда HIMARS. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны России.

Согласно актуальным сведениям оборонного ведомства, за весь период проведения специальной военной операции потери противника в технике составили: 673 самолёта, 284 вертолёта, а также 201891 БПЛА. Кроме того, ликвидировано 669 зенитных ракетных комплексов, 30506 единиц бронетехники (включая танки), 1769 установок РСЗО, 36 100 артиллерийских орудий и минометов, а также 68795 единиц спецтехники.

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Ранее сообщалось, что российская авиация ударила бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам управления БПЛА и месту размещения бригады морской пехоты ВСУ в ДНР и Херсонской области. В Минобооны добавили, что подобные удары наносятся постоянно.

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Наталья Демьянова
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