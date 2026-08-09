Силы ПВО России сбили 10 авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 970 дронов ВСУ

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили почти 970 дронов ВСУ, а также 10 авиабомб и четыре снаряда HIMARS. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны России.

Согласно актуальным сведениям оборонного ведомства, за весь период проведения специальной военной операции потери противника в технике составили: 673 самолёта, 284 вертолёта, а также 201891 БПЛА. Кроме того, ликвидировано 669 зенитных ракетных комплексов, 30506 единиц бронетехники (включая танки), 1769 установок РСЗО, 36 100 артиллерийских орудий и минометов, а также 68795 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что российская авиация ударила бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам управления БПЛА и месту размещения бригады морской пехоты ВСУ в ДНР и Херсонской области. В Минобооны добавили, что подобные удары наносятся постоянно.