Гендер-пати с градусником: Учёные нашли необычный способ узнать пол будущего черепашонка

Учёные приблизились к разгадке того, как температура яйца может определять, кем станет черепашонок — самцом или самкой. Возможным «датчиком» оказались первичные реснички — микроскопические структуры на поверхности клеток, следует из исследования, опубликованного в PLOS ONE.

Авторы сравнили два вида с разными механизмами формирования пола. У расписной черепахи Chrysemys picta результат зависит от температуры инкубации, тогда как у колючего трионикса Apalone spinifera его задают половые хромосомы.

Для эксперимента исследователи использовали данные об активности генов эмбрионов на нескольких стадиях развития. Яйца содержали при 26 и 31 градусе: у Chrysemys первая температура приводит к появлению самцов, а вторая — самок. У Apalone при обоих режимах появлялись особи обоих полов.

Сравнив генетические сети двух видов, биологи заметили связь сразу нескольких важных регуляторов с первичными ресничками. Эти клеточные «антенны» участвуют в получении сигналов из окружающей среды и взаимодействуют с системами, которые задействованы в развитии половых органов.

Авторы предполагают, что именно реснички могут быть одним из недостающих звеньев между температурой вокруг эмбриона и запуском программы развития самца или самки. Такая система могла меняться в ходе эволюции, когда одни виды перешли от зависимости от внешних условий к половым хромосомам.

При этом механизм пока не доказан экспериментально. Исследователи называют его новой гипотезой и подчёркивают, что роль клеточных «антенн» ещё предстоит проверить отдельными функциональными опытами.

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