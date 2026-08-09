Огромная пробка образовалась на трассе под Воронежем из-за перевернувшейся фуры

На трассе М-4 «Дон» образовался затор протяжённостью более 30 км после ДТП с грузовиком. По данным Telegram-канала Baza, фура перевернулась и практически перекрыла движение в обоих направлениях.

Гигантская пробка протяжённостью более 30 км образовалась на трассе М-4 «Дон». Видео © Telegram / BAZA

Автомобилисты оказались в заторе на участке между деревней Князево и развязкой в сторону аэропорта Воронежа.

По сообщениям в соцсетях, причиной затруднений стало ДТП с грузовым автомобилем.

Ранее шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Камышинском районе Волгоградской области. Авария произошла утром 8 августа на 533-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. На дороге столкнулись LADA Vesta, Hyundai и грузовик MAN с полуприцепом. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.