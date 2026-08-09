В Московской области 9 августа объявили беспилотную опасность

При получении сигнала об опасности людям рекомендуют оставаться в помещениях и не приближаться к окнам. Тем, кто находится рядом с укрытием, советуют воспользоваться им. Такие меры необходимо соблюдать до отмены режима угрозы. Кроме того, в регионе возможны временные перебои с мобильным интернетом. Жителям Подмосковья рекомендуют следить за официальными сообщениями экстренных служб и не покидать безопасные места без необходимости.