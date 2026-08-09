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Регион
9 августа, 09:59

В Московской области 9 августа объявили беспилотную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Жителей Московской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Соответствующее сообщение появилось в официальном канале экстренного оповещения.

При получении сигнала об опасности людям рекомендуют оставаться в помещениях и не приближаться к окнам. Тем, кто находится рядом с укрытием, советуют воспользоваться им. Такие меры необходимо соблюдать до отмены режима угрозы. Кроме того, в регионе возможны временные перебои с мобильным интернетом. Жителям Подмосковья рекомендуют следить за официальными сообщениями экстренных служб и не покидать безопасные места без необходимости.

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Ранее в Новороссийске зафиксировали последствия падения обломков беспилотника. В результате происшествия травмы получил один человек, сообщили в региональном оперативном штабе. Состояние пострадавшего оказалось неопасным.

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Милена Скрипальщикова
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