Александр Невский оказался в серьёзном финансовом минусе из-за своих последних кинопроектов. При общих затратах около $20,5 млн его студия получила лишь $1,5 млн. Об этом стало известно SHOT.

Даже участие известных голливудских актёров не помогло картинам окупиться. В боевиках Невского снимались Дэнни Трехо, Эрик Робертс, Марк Дакаскос и другие зарубежные артисты. Свою компанию Hollywood Storm Невский основал в 2007 году. Изначально студия располагалась в арендованной квартире в Беверли-Хиллз, однако позднее переехала в более бюджетный район.

Финансовые проблемы сопровождают киностудию на протяжении многих лет. Кассовые результаты не покрывают производственные затраты, а потенциальные инвесторы всё менее охотно вкладываются в новые проекты. Зрительские оценки боевиков Невского также оставляют желать лучшего: в среднем его картины получают около трёх баллов из десяти.

После неудачи фильма «Максимальный удар» подход к производству пришлось максимально ужесточить. Съёмочные команды стали работать с меньшими бюджетами, использовать одну локацию и сокращать число исполнителей. Оптимизация коснулась и актёрского состава.

Вместо привлечения профессиональных артистов Невский, как утверждается, начал чаще задействовать в своих проектах собственную супругу. В итоге при затратах в $20,5 млн последние фильмы студии принесли около $1,5 млн, что означает убыток примерно в $19 млн.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва больше не обладает правами на товарный знак «Баронесса фон Орбах». Артистка зарегистрировала его ещё в 1996 году. История названия началась в 90-е. Тогда певица пыталась юридически закрепить за собой дворянский титул, связывая его с родословной своего бывшего супруга Миколаса Орбакаса.