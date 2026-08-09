Пьяного неадеквата с ножом задержали в парке Петербурга — он успел ранить двух прохожих

Спокойный отдых в петербургском парке Сосновка обернулся происшествием: 60-летний мужчина с ножом, находясь под воздействием алкоголя, устроил охоту на прохожих. Пострадавшими от рук агрессора стали двое мужчин 20 и 33 лет, сообщает «Mash на Мойке».

К счастью, ранения оказались поверхностными, и после осмотра врачами пострадавшие отправились домой. Полиция оперативно задержала дебошира неподалеку от места событий — на улице Жака Дюкло. Сейчас с задержанным работают следователи, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Он приревновал супругу и нанёс ей не менее пяти ударов ножом. Женщина погибла на месте. Возбуждено уголовное дело. Задержанного доставили для следственных действий.