Пьяного неадеквата с ножом задержали в парке Петербурга — он успел ранить двух прохожих
Пьяный мужчина с ножом напал на прохожих в парке в Петербурге
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Спокойный отдых в петербургском парке Сосновка обернулся происшествием: 60-летний мужчина с ножом, находясь под воздействием алкоголя, устроил охоту на прохожих. Пострадавшими от рук агрессора стали двое мужчин 20 и 33 лет, сообщает «Mash на Мойке».
К счастью, ранения оказались поверхностными, и после осмотра врачами пострадавшие отправились домой. Полиция оперативно задержала дебошира неподалеку от места событий — на улице Жака Дюкло. Сейчас с задержанным работают следователи, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Он приревновал супругу и нанёс ей не менее пяти ударов ножом. Женщина погибла на месте. Возбуждено уголовное дело. Задержанного доставили для следственных действий.
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