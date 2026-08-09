Не выдержало натиска любви: Фанаты Shaman снесли ограждение на концерте в Абакане

Ограждение рухнуло прямо перед певцом Shaman во время его концерта в Абакане. Поклонники так активно пытались приблизиться к артисту, что конструкция не выдержала напора толпы.

Фанаты Shaman уронили ограждение во время концерта в Абакане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ SHAMAN_LIV

Инцидент произошёл, когда исполнитель спустился со сцены и пошёл вдоль зрителей. Увидев кумира рядом, фанаты устремились к нему и навалились на барьер. В какой-то момент секция ограждения вместе с находившимися возле неё людьми упала практически перед певцом. Shaman успел увернуться и продолжить песню — голос даже не дрогнул.

Охрана быстро вмешалась и вернула конструкцию на место. Серьёзной паузы в выступлении из-за случившегося не возникло. Сам артист тоже не растерялся. Он продолжил исполнять песню и двигаться вдоль публики, будто ничего необычного не произошло.

Концерт прошёл 8 августа на стадионе «Саяны» и был приурочен к 95-летию Абакана.

В июле SHAMAN пришлось опровергать слухи о своём падении во время концерта. В Сети распространяли старое видео 2023 года, на котором артист поранил ногу во время номера в Кремле, но даже тогда продолжил выступление.