Госслужба — и пенсия с бонусом: Стало известно, сколько получают чиновники на заслуженном отдыхе

Почти 40 тысяч рублей в месяц в среднем получают федеральные государственные гражданские служащие после выхода на пенсию. Такие данные по состоянию на 1 июля 2026 года приводит Социальный фонд России, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

Согласно статистике ведомства, средняя выплата для этой категории пенсионеров достигла 39 536 рублей в месяц. Всего в стране насчитывается около 99,2 тысячи федеральных госслужащих, получающих такую пенсию.

При этом работающие пенсионеры из числа бывших федеральных гражданских служащих в среднем получают больше — 40 601 рубль ежемесячно. Для тех, кто уже не продолжает трудовую деятельность, средний размер выплаты составляет 39 409 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года страховые пенсии автоматически пересчитают для трёх групп получателей. Дополнительные выплаты предусмотрены россиянам, которым в августе исполнилось 80 лет, пенсионерам с инвалидностью I группы, а также гражданам, завершившим трудовую деятельность в предыдущем месяце.