«Никому нельзя доверять!»: Бритни Спирс пожаловалась на последствия неудачных инъекций

Бритни Спирс рассказала о неудачной косметической процедуре, после которой её левый глаз оставался опущенным около четырёх недель. Певица призналась, что только сейчас он начал возвращаться в нормальное состояние.

Бритни Спирс рассказала о неудачном ботоксе, после которого опустилось веко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ britneyspears

«Девочки, будьте очень осторожны, если делаете ботокс с этими людьми и этими врачами. Они могут реально подвести тебе глаза», — предупредила Спирс.

Историей 44-летняя артистка поделилась в ролике. На видео она появилась в красном бикини и чёрной шляпе. По словам Спирс, врач ввёл слишком большое количество препарата в область левого глаза. Из-за этого веко заметно опустилось и оставалось в таком положении несколько недель. Чтобы показать последствия процедуры, певица несколько раз прикоснулась пальцами к коже возле глаза и продемонстрировала, насколько сильно он изменился.

Сейчас состояние постепенно нормализуется. Исполнительница отметила, что заметила улучшение лишь недавно, спустя примерно четыре недели после процедуры. При этом Спирс посоветовала поклонникам внимательнее относиться к выбору специалистов, если они решаются на косметические инъекции.

«Они пытаются изменить твоё лицо и могут всё испортить», — заявила артистка, призвав подписчиков осторожнее относиться к подобным вмешательствам.

В конце обращения певица напомнила, что каждый человек должен бережно относиться к собственному телу. В подписи к публикации она также оставила короткое предупреждение: «Никому нельзя доверять!!»

Ранее Бритни Спирс попала в поле зрения полиции из-за инцидента на дороге в Калифорнии. В марте 2026 года артистку остановили неподалёку от её дома по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Во время разговора с правоохранителями певица объяснила пересечение двойной сплошной тем, что была занята телефонным разговором.