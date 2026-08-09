«Ты с каких пор стал Иосифом Комбинезоном?» Кушанашвили пристыдил Билана после концерта и вспомнил Долину

Отар Кушанашвили раскритиковал Диму Билана после его нашумевшего концерта и сравнил поведение певца с Ларисой Долиной. Журналиста возмутили как реакция артиста на претензии зрителей, так и его резкий разговор с прессой после шоу. Своё мнение Кушанашвили высказал в программе «Каково?!».

Особенно Кушанашвили зацепил эпизод, в котором Билан прервал журналистов и посоветовал им лучше готовиться к интервью. По мнению шоумена, артисту стоило спокойнее относиться к работе репортёров и не пытаться их поучать.

Видео © Telegram/НШМ

«Как меняется на глазах в сторону Ларисы Долиной Дима Билан. Вот этот фрагмент общения с журналистами, когда он повернулся и говорит: «Стоп. Вы бы лучше готовились к интервью». Ты с каких пор стал Иосифом Комбинезоном? Лицо злое! Будь великодушнее!» — заявил Кушанашвили.

Поводом для скандала стал концерт Билана «Твой № 1», прошедший 31 июля. Зрители из фан-зоны и танцевального партера массово жаловались, что из-за огромного подиума практически не видели исполнителя — высокая конструкция закрывала людям значительную часть сцены. В соцсетях появлялись сообщения от поклонников, которые сравнивали сооружение со стеной и спрашивали, зачем вообще продавались билеты в эту зону.

Видео © Telegram/tiktok/_avemaria_er, threads/alexander.danilov_

Недовольство вызвал и звук. Некоторые зрители писали, что на танцполе в начале выступления было сложно разобрать слова песен, а хорошего обзора не было вовсе. В одном из роликов, снятых посетителями концерта, автор прямо задаётся вопросом, зачем продавать билеты на танцпол, если вместо артиста зрители видят огромный подиум. При этом в Сети были и положительные отзывы о самом шоу.

Билан позже обратился к недовольным поклонникам. Он объяснил, что команда впервые реализовала концерт такого масштаба со сложными технологическими решениями, признал проблемы с обзором и пообещал разобрать слабые места проекта.

Однако Кушанашвили счёл такой ответ слишком многословным: по его мнению, певцу стоило сначала просто извиниться перед разочарованной публикой. Журналист провёл параллель с Ларисой Долиной из-за другого недавнего эпизода, когда певица сделала замечание молодой сотруднице СМИ.

Кушанашвили считает, что известным артистам стоит быть мягче в общении с людьми, а не демонстрировать раздражение в ответ на неудобные вопросы.

Кстати, ещё до разгара скандала Билан отреагировал на сравнение своего шоу с концертом Канье Уэста. Артист тогда говорил, что хочет соединять современные технологии и искусство и продолжит искать новые форматы для своих выступлений.