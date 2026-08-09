Попытка украинского «велодесанта» незаметно просочиться к линии фронта под Добропольем закончилась провалом. Группу обнаружили операторы ударных дронов из подразделения «Ирландцы». После внезапной атаки с воздуха солдаты ВСУ бросили велосипеды и попытались спастись бегством, однако часть из них была поражена. Вторая пара велосипедистов, следовавшая следом, также была ликвидирована точечными ударами БПЛА.

Дроны-ждуны разнесли велосипедную колонну ВСУ под Добропольем. Видео © Telegram / Ударный отряд «Ирландцы»

Подразделение БПЛА «Ирландцы» подтвердило свою высокую боевую эффективность. В ходе освобождения Курской области операторы отряда с помощью оптоволоконных дронов «КВН» вывели из строя сотни единиц вражеской техники. Помимо ударных миссий, бойцы занимаются разведкой: благодаря их целеуказанию ракетные комплексы «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С» успешно поражают тыловые объекты противника, включая системы ПВО, установки HIMARS и пункты дислокации наёмников.

В настоящее время отряд работает на Добропольском направлении, поддерживая продвижение российских войск к Славянско-Краматорской агломерации — стратегически важному оборонительному узлу ВСУ в Донбассе.

Ранее командир роты БПЛА с позывным Логист сообщил, что в Сумской области FPV-дроны группировки «Север» уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ. По его словам, техника использовалась для доставки боеприпасов и продовольствия, а её уничтожение нарушило снабжение украинских подразделений.