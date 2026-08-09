Пара насиловала и избивала пенсионерку, пока та не скончалась. Из её черепа сделали пепельницу

Мужчина и женщина в Красном Луче заперли 64-летнюю пенсионерку в подвале, избивали и подвергали издевательствам, пока та не скончалась. После смерти жертвы они надругались над её останками и сделали из черепа пепельницу. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Преступление произошло в августе 2022 года после ссоры во время застолья. 34-летний мужчина и его 30-летняя знакомая не выпускали пожилую женщину из помещения и наносили ей удары руками, ногами и палками. От полученных травм пленница умерла. Женщину также признали виновной в насильственных действиях сексуального характера.

После этого фигуранты попытались избавиться от останков с помощью бытовой химии. Затем они отделили череп, выварили его на костре и использовали как пепельницу.

Позже обоих задержали и дело дошло до суда. Мужчину и его сообщницу признали виновными сразу по нескольким статьям, в том числе в незаконном лишении свободы, причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть, и надругательстве над телом.

Обоим назначили длительные сроки лишения свободы. Точную продолжительность наказания не уточнили.

В июне четверых студентов из Китая приговорили в Москве к срокам до 15 лет за похищение и издевательства над земляком. Молодого человека заперли в бане и избивали, требуя вернуть крупный долг.