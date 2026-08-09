Новый виток дела Эпштейна: Во Франции нашли доказательства вербовки девушек в Сен-Тропе

Французский Сен-Тропе был одним из ключевых мест, где для сети Джеффри Эпштейна искали молодых девушек. Финансист почти каждое лето приезжал на Лазурный Берег, а чаще во Франции бывал только в Париже, пишет Le Monde со ссылкой на судебные документы и свидетельства.

«Приморский курорт Сен-Тропе — одно из самых популярных мест среди начинающих моделей и актрис — был для Эпштейна не просто местом отдыха или налаживания связей. Это было также место, где вербовали молодых девушек для сексуальной эксплуатации», — говорится в публикации.

По данным газеты, город и Французская Ривьера стали важной частью схемы сексуальной торговли. На вечеринках в клубах, частных виллах и на яхтах Эпштейн и его окружение знакомились с начинающими моделями и актрисами.

Одним из ключевых предполагаемых вербовщиков следствие считало Жан-Люка Брюнеля, руководившего модельными агентствами. Французская полиция пришла к выводу, что работа в индустрии давала ему доступ к уязвимым молодым девушкам, с которыми он мог знакомить Эпштейна.

Брюнеля обвинили в изнасилованиях несовершеннолетних и сексуальных домогательствах. В феврале 2022 года он покончил с собой во французской тюрьме, после чего расследование было закрыто, однако в 2026-м прокуратура Парижа начала новое разбирательство после публикации файлов Эпштейна.

Сам финансист умер в американской тюрьме в августе 2019 года, не дождавшись суда по обвинениям в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Теперь опубликованные документы позволяют следователям подробнее восстанавливать работу его международной сети.

В июле Life.ru писал о смерти модельного агента Даниэля Сиада, которого подозревали в поиске девушек для Эпштейна. Его сотрудничество с финансистом, по данным следствия, продолжалось с конца 2000-х до 2017 года. Вскрытие не выявило признаков насильственной смерти.