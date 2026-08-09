Пилить нельзя поддержать: Священник объяснил, как жене вести себя с безработным мужем

Жене не стоит ежедневно упрекать безработного мужа, даже если его поиски заработка затянулись. Гораздо полезнее спокойно обсудить проблему и понять, почему мужчина оказался в такой ситуации, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» настоятель храма святого князя Владимира в Новогирееве протоиерей Алексей Батаногов.

Священник разделил такие случаи на два типа. Если супруг никогда не хотел трудиться, подобные черты, по его мнению, стоило заметить ещё до свадьбы. Лень он назвал грехом и призвал не ждать идеальной вакансии, сидя дома.

«Нередкой является такая позиция: раз достойной работы нет, вообще работать не пойду. Это ошибка. Потому что Господь, видя наше усердие, веру, молитвы даст нам должную работу. А сидя на диване работы не найти. Так недолго совсем облениться и начать деградировать», — заявил Батаногов.

Совсем иначе, отметил он, нужно действовать, если человек раньше работал, но оказался в тяжёлом состоянии из-за болезни, травмы или депрессии. В таком случае супруге следует помочь ему пережить кризис и быть рядом.

Постоянные претензии проблему, по мнению священника, только усугубят. Вместо них он советует прямо говорить о своих переживаниях и вместе искать выход из ситуации. Батаногов также не считает отсутствие работы само по себе поводом для развода.

«Муж и жена — одно целое. Поэтому говорить, что подобная ситуация сама по себе является основанием для развода, ни в коем случае нельзя», — подчеркнул он.

Ранее священник рассказал Life.ru, как православным молиться о встрече с будущим супругом. По его словам, крепкие отношения начинаются не с поиска идеального человека, а с готовности самого человека к семье и ответственности.