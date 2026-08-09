Фейерверк полетел прямо в толпу на празднике в Испании

Пиротехнический заряд полетел в сторону зрителей во время фестиваля фейерверков Castell de l'Olla в испанской Альтее. В результате происшествия пострадали 27 человек. Об этом сообщает местное издание Ahora Marina Baixa.

27 человек пострадали из-за сбоя фейерверка на фестивале в Испании. Видео © X/ EL ESPAÑOL

ЧП произошло во время ночного шоу в провинции Аликанте. Один из зарядов неожиданно отклонился от траектории и попал в группу людей, находившихся на пляже. По последним данным, 11 пострадавших доставили в больницы с ожогами. Остальные получили в основном ушибы, часть травм возникла во время паники после инцидента.

Тяжёлых раненых нет. Впоследствии в стационаре оставался только один человек. Причиной происшествия стал технический сбой при запуске пиротехники. Организаторы и власти начали выяснять все обстоятельства случившегося.

Castell de l'Olla отмечает в этом году 40-летие. Фейерверки запускают с платформ в море, а посмотреть шоу ежегодно приезжают десятки тысяч зрителей.

В июле 14-летняя девочка с инвалидностью пострадала в давке на концерте Егора Крида в «Лужниках». Когда зрители начали сильно напирать, ребёнка из толпы вытащил охранник и отнёс к медикам.