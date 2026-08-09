В Москве суд отправил в СИЗО экс-главу и нынешнего руководителя «Дрон солюшнс»

Кузьминский районный суд Москвы отправил в СИЗО действующего и бывшего руководителей компании «Дрон солюшнс», выпускающей беспилотные системы. Вячеславу Барбасову и Иракли Хазалии вменяют мошенничество в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд избрал Барбасову и Хазалию, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Дальнейшая судьба фигурантов будет зависеть от результатов расследования и последующих судебных решений.

Ранее сообщалось, что в Армении расследуют дело об убийстве, которое могло быть совершено по заказу сына бывшего премьер-министра страны Овика Абрамяна. Фигурантом стал Аргам Абрамян, ранее возглавлявший город Арташат и работавший депутатом парламента. Следственный комитет республики сообщил о его задержании по подозрению в склонении к совершению заказного убийства.