«Могила» Добби в Британии заставила энергетиков переделать проект за £430 млн

Маршрут энергетического проекта Greenlink стоимостью £430 млн скорректировали после обращений поклонников «Гарри Поттера», опасавшихся за символическую могилу домовика Добби на пляже в Уэльсе. Об этом пишет Metro.

Речь идёт о Вест-Бич в графстве Пембрукшир, где снимали сцену смерти персонажа в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». После выхода картины поклонники стали оставлять на этом месте камни, носки и другие памятные предметы.

Когда стало известно, что через район планируется проложить подводный кабель, руководителю проекта Саймону Ладлэму начали поступать многочисленные обращения. По его словам, фанаты опасались, что строительные работы затронут место, которое они считают могилой Добби.

Несмотря на уже полученные согласования, разработчики вернулись к проекту и изменили маршрут. Кабель решили проложить в стороне от участка, чтобы работы его не затронули.

Greenlink представляет собой высоковольтную линию постоянного тока протяжённостью около 190 км, соединяющую Уэльс с Ирландией. Мощность межсетевого соединения составляет 500 МВт — этого достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 380 тысяч домов.

Символическое захоронение Добби уже становилось предметом споров. В 2022 году National Trust Cymru рассматривал возможность его переноса, однако в итоге мемориал решили оставить на месте.

Книги о Гарри Поттере читали 31% россиян старше 18 лет, тогда как фильмы о знаменитом волшебнике смотрели 74% жителей страны. Наибольший интерес к вселенной проявляет молодёжь до 35 лет: 45% читали книги, а 87% смотрели экранизации.