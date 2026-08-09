«Я думала, прохладно, а там змея»: Жительница Находки придавила ужа оконной рамой

Необычная встреча с незваным гостем произошла у жительницы Находки в Приморском крае. Женщина обнаружила змею, застрявшую головой в приоткрытом окне, и сняла происходящее на видео. Ролик она опубликовала в своих соцсетях.

Жительница Находки случайно придавила голову ужа, закрыв окно. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pozdeeva670

Хозяйка дома сначала даже не заметила пресмыкающееся, которое оказалось на потолке. Когда внимание привлекла необычная «пёстрая лента», выяснилось, что уж пытается выбраться через оконный проём. При закрытии створки голова змеи оказалась зажатой. Напуганная произошедшим женщина решила записать ситуацию на камеру.

Видео быстро вызвало обсуждение среди пользователей соцсетей. Мнения комментаторов относительно дальнейшей судьбы незваного гостя разделились. Одни предложили избавиться от рептилии, причём некоторые советовали дождаться возвращения мужа женщины с прогулки. Другие, напротив, призвали отпустить ужа и не лишать животное жизни.

Ранее необычный побег змей произошёл в китайском Гуанси-Чжуанском автономном районе после мощного наводнения. Стихия разрушила змеиную ферму в посёлке Юньбяо, расположенном в городском округе Хэнчжоу. Причиной ЧП стали проливные дожди и прорыв плотины местного водохранилища. Потоки воды смыли серпентарий, после чего на свободе оказались сотни рептилий.