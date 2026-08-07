Выжить после укуса змеи: Герпетолог на своей шкуре проверял метод, который официальная медицина запрещает

После укуса гадюки необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и постараться не паниковать. Однако герпетолог и серпентолог Владимир Черлин рассказал Life.ru о необычном способе, которым пользовался сам, — сделать надрез в месте укуса. Этот метод расходится с официальными медицинскими рекомендациями, однако есть свидетельства, как люди выживали после таких манипуляций.

«Нужно как можно скорее после укуса — ножом, бритвой, чем угодно — полосануть по месту укуса. Это не значит, что надо резать до кости, но нужно сделать надрез так, чтобы пошла кровь», — рассказал Черлин.

По словам специалиста, после этого он массировал область вокруг укуса, пытаясь добиться кровотечения из ранки. Черлин утверждает, что применял такой метод и после укусов ядовитых змей во время работы в Средней Азии.

Однако повторять подобный способ медики не рекомендуют. Всемирная организация здравоохранения относит разрезание или иссечение места укуса к потенциально опасным и неэффективным методам первой помощи. Роспотребнадзор также прямо предупреждает: разрезать рану после укуса змеи нельзя.

Правильная первая помощь заключается прежде всего в том, чтобы обеспечить пострадавшему покой, по возможности обездвижить укушенную конечность, снять кольца, браслеты и другие сдавливающие предметы на случай развития отёка и как можно быстрее доставить человека в медицинское учреждение. Накладывать жгут также не следует.

Сам Черлин подчёркивает, что гадюки не преследуют людей и обычно кусают лишь при непосредственном контакте — например, если человек случайно наступил на змею или оказался рукой слишком близко к её голове. При встрече с гадюкой эксперт советует не пытаться ловить, убивать или провоцировать её, а спокойно отойти. Ранее он также рекомендовал ходить в местах обитания змей в закрытой высокой обуви.